Захарова посоветовала главе МИД Германии Бербок купить карту и учебник истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок купить карту и учебник истории после ее заявлений о том, что Россия якобы стремится втянуть НАТО в конфликт.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?» — поинтересовалась Захарова.

Она также порекомендовала главе МИД ФРГ купить жвачку, «чтобы меньше говорила подобной чуши».

Ранее немецкие СМИ опубликовали заявление Бербок о том, то Россия якобы намеревается сделать НАТО стороной конфликта.

В свою очередь газета Die Zeit вышла со статьей о том, что гипотетический удар российской армии по войскам НАТО на Украине не станет поводом для полномасштабной войны между РФ и странами западного военного блока.

По мнению немецких экспертов, размещение на Украине сухопутных войск одного из государств — участников НАТО не сделает автоматически всех остальных союзников сторонами конфликта. Коллективный договор о защите стран альянса вступает в силу только в том случае, если произошло непосредственное нападение на одного из его членов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России.