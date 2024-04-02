Младше на 16 лет: Шакиру заподозрили в романе с молодым актером

Неужели после тяжелого развода сердце певицы вновь занято?

Певица Шакира не собирается ставить крест на личной жизни в свои 47 лет. Артистка спровоцировала слухи о новом романе c мужчиной, который моложе нее на 16 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Певицу заметили поздно вечером в одном из ресторанов Нью-Йорка вместе с 31-летним актером Льюсьеном Лэвисконтом. По словам очевидцев, они выглядели не как друзья. Скорее всего, это было свидание.

Шакира и Лэвисконт знакомы давно. Актер снимался в клипе певицы по ее личному приглашению. Он сыграл мускулистого кентавра с голым торсом. Шакира же во время работы заметила, что Лэвисконт «просто неотразимо обаятелен».

До этого Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Пара распалась из-за измены со стороны спортсмена.

Ранее 5-tv.ru писал, как сейчас живет певица Шакира после измены экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике почти два года назад.