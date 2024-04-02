Жена Светослава Пелишенко о его последних днях: «Он боялся, что что-то случится»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Светослав Пелишенко получил осложнения на кишечнике после операции

Жена Светослава Пелишенко о его последних днях: «Он боялся, что что-то случится»

Фото: Из открытых источников

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КВН за эти пару дней потерял двух ярких и талантливых игроков.

Капитан известной команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер в возрасте 71 года. Об этом стало известно 31 марта. Супруга юмориста и сценариста Виктория рассказала о его последних днях в беседе с агентством ИА Регнум.

Стало известно, что Светослав тяжело болел в последнее время. В 2022 году он пережил инсульт, в результате чего ему стало тяжело передвигаться. Кроме того, у него начались проблемы с речью.

По словам жены, в марте ему назначили операцию на кишечнике, которая должна была облегчить боли, с которыми жил артист. Он долго настраивался на операцию, но потом стал сильно переживать.

«Он стал бояться, что что-то может случиться», — вспоминает жена.

В итоге операция прошла, но на третий день начались осложнения. Светослава в экстренном порядке перевели в реанимацию, однако 31 марта сценарист скончался, не приходя в сознание.

Виктория отзывается о муже, как об очень веселом человеке, который заряжал всех своей кипучей энергией. При этом она никогда не видела его хмурым или отчаявшимся.

Пелишенко долгие годы работал на российском телевидении, где руководил юмористическим отделом развлекательных передач. Он трудился над созданием программ «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», «Субботний вечер», «Юрмалина» и «Песня года».

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