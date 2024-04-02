«Высокий риск»: глава МОК признался, что хочет отговорить Африку от участия в Играх дружбы

Российские пранкеры пообщались с главой комитета от имени африканского политика.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал отговорить Африку от участия во Всемирных играх дружбы в России. Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканским политиком.

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти игры представляются Россией как игры президента России… Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — сказал Бах.

Он подчеркнул, что участники Игр дружбы «подвергаются высокому риску» якобы из-за отсутствия в России надежной антидопинговой системы. Это может косвенно повлиять на Африканские игры, считает Бах.

Причем решение об отказе Африки от участия в российских состязаниях поддержит президент Франции Эммануэль Макрон и другие страны Евросоюза. Бах предложил связаться с Брюсселем, чтобы Евросоюз и «африканский политик» сделали общее заявление в отношении этих Игр. Он даже во время беседы сказал о готовности Еврокомиссии выступить с соответствующим обращением.

Кроме того, Бах признался, что в МОК следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.

«Мы предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — заявил он.

Всемирные игры дружбы должны пройти в сентябре в Екатеринбурге и Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от Игр дружбы в России. Предстоящие соревнования в комитете назвали попыткой «политизации спорта». При этом в Кремле уже прокомментировали этот призыв, указав на подрыв авторитета МОК.