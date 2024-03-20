«Запугивание»: в Кремле прокомментировали призыв МОК игнорировать Игры дружбы в России

Международный олимпийский комитет настоятельно рекомендовал спортсменам не участвовать в соревнованиях.

Призыв Международного олимпийского комитета к спортсменам и правительствам стран отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России подрывает авторитет самой организации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Негативно, абсолютно негативно. Запугивание спортсменов — это совсем подрывает авторитет МОК», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что такие призывы свидетельствуют об ущемлении интересов спортсменов и противоречат идеологии олимпийского движения.

Свою позицию относительно будущих российских соревнований МОК опубликовал на своем сайте, назвав их попыткой «политизации спорта».

«МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении комитета.

Всемирные игры дружбы должны пройти в сентябре в Екатеринбурге и Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян не допустят до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже.