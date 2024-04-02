В Турции расширят перечень документов для продления вида на жительства

Новые правила для иностранцев будут действовать в республике с 15 апреля.

В Турции расширили перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила пресс-служба Управления по делам миграции МВД республики. Обновленный список начнет действовать с 15 апреля.

В него добавили адрес национальной системы электронного оповещения UETS. Его можно получить, обратившись с заявлением в отделение почты. При этом нужно предъявить паспорт, действующий вид на жительство, номер телефона, а также электронную почту.

В октябре 2023 года власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению жильем. По этим правилам квартира должна стоить не меньше 200 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов из России. В 2024 году эта кредитная организация начала отказывать в выдаче карт россиянам в 95% случаев.