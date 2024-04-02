В Турции расширят перечень документов для продления вида на жительства

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Власти Турции включили UETS в список документов для продления ВНЖ

В Турции расширят перечень документов для продления вида на жительства

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Новые правила для иностранцев будут действовать в республике с 15 апреля.

В Турции расширили перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила пресс-служба Управления по делам миграции МВД республики. Обновленный список начнет действовать с 15 апреля.

В него добавили адрес национальной системы электронного оповещения UETS. Его можно получить, обратившись с заявлением в отделение почты. При этом нужно предъявить паспорт, действующий вид на жительство, номер телефона, а также электронную почту.

В октябре 2023 года власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению жильем. По этим правилам квартира должна стоить не меньше 200 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов из России. В 2024 году эта кредитная организация начала отказывать в выдаче карт россиянам в 95% случаев.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

13:31
В Германии рассекретили число переданных Украине танков Leopard
13:15
Росгвардия помогла ФСБ пресечь попытку ввоза взрывчатки в иконах из Украины
13:12
Песков: вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористов прорабатывается
13:10
Минобороны РФ назвало потери армии Украины с начала 2024 года
12:59
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку
12:53
«Не я это придумал»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к «войне»

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок