Газовые вопросы: странам ЕС может грозить энергокризис из-за решения Байдена

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Politico: Байден временно приостановил одобрение новых проектов по СПГ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Очередные проблемы в Европе могут возникнуть из-за политики президента США Джо Байдена. Что он сделал?

Евросоюзу грозит масштабный энергетический кризис из-за предвыборной кампании американского президента. Как пишет Politico, Джо Байден временно заморозил расширение экспорта в европейские страны и открытие новых объектов по добыче природного газа, чтобы набрать нужное число голосов от партии зеленых.

Теперь ЕС необходимо срочно пополнить запасы перед наступлением холодов. Ранее европейские государства отказались от российских энергоносителей, и их жители беспокоятся, что действия президента США приведут к резкому скачку цен, а значит их ждет новый, еще более суровый экономический кризис.

Издание также отмечает, что предприятия Евросоюза уже потратили огромные средства на то, чтобы переориентировать рынок на американское топливо. Теперь судьба многих из них под вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе признали рост экономики РФ на фоне санкций.

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