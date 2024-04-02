Удивительная живучесть: на Западе признали рост экономики РФ на фоне санкций
Bloomberg: экономические показатели в РФ достигли рекордных за 12 лет показателей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ; 5-tv.ru
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Российская экономика в начале 2024 года оживилась за счет потребительского спроса и экспорта.
Крупнейшее западное экономическое издание Bloomberg удивилось устойчивости российской экономики. Специалисты агентства выяснили, что показатели делового климата в нашей стране выросли до рекордных за последние 12 лет показателей. И это — несмотря на постоянно расширяющиеся санкции западных государств.
Растут, в первую очередь, доходы домохозяйств, сбережения и объемы займов. Прогнозы западных экономистов совпали с ожиданиями российского Центробанка, согласно которым спрос и производство в 2024 году окажутся на максимальном с 2013 года уровне, а экспорт и валютные поступления окончательно адаптируются к западным ограничениям и вернутся на уровень начала десятилетия.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, какой миф Россия развеяла в ходе спецоперации на Украине.
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