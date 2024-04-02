Тяжелые препараты? От чего на самом деле скончалась Либерж Кпадону

По одной из версий, тело звезды скандального телепроекта обнаружили через 40 дней после смерти.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону скончалась от остановки сердца. Об этом KP.RU сообщила парапсихолог и знакомая знаменитости Джулия Лу. Она, в свою очередь, узнала причину смерти Кпадону от ее подруг Надежды Ермаковой и Марии Кохно.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — отметила Лу.

Она также объяснила, почему тело Кпадону более 40 дней пролежало в квартире, а друзья и знакомые даже не обеспокоились ее исчезновением.

«На самом деле, никто не ожидал, что с ней что-то может случиться. Дело в том, что Либерж постоянно пропадала на две-три недели, и все знакомые уже привыкли к этому. Надя и Маша были уверены, что она вот-вот объявится», — рассказала Лу.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов ранее публично разнес подруг 36-летней Кпадону, которая, по его словам, сильно пила на протяжении нескольких лет.

«Всем тем подругам, которые сейчас соболезнуют, только один вопрос: когда Либерж годами гробила свое здоровье алкоголем, как вы ее останавливали?! Вы просто наблюдали… Вы смотрели, как она себя убивает. Путь к смерти начался давно…» — написал Черкасов в Telegram.

Тело Кпадону 41 день пролежало в квартире. Его обнаружили полицейские, которых вызвали соседи знаменитости, встревоженные появившимся запахом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоумен Рустам Солнцев прокомментировал смерть участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.