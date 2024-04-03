Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Политик уже был главой государства. Захотят ли украинцы вновь видеть его лидером страны?

Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

Фото: www.globallookpress.com / poroshenko.petro / vk.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет участвовать в следующих выборах президента страны. Свое решение он сообщил в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он.

Выборы президента Украины были назначены на 31 марта 2024 года, однако действующий глава государства Владимир Зеленский отменил их из-за введенного с февраля 2022 года режима военного положения. При нем проведение выборов лидера страны запрещено. Но если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны. По мнению же Зеленского, сейчас не время проводить голосование, оно может привести к разобщению общества. Он руководит Незалежной с весны 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский устроил кадровую чистку.

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:54
«Закрыты чакры денег и счастья»: индус помог Аните Цой решить проблемы в личной жизни
4:25
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
4:13
«Эти слова со мной навсегда»: Захарова назвала свою самую любимую песню
3:48
Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул
3:35
Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет
3:23
Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
«Кармическое время»: почему друг за другом умирают участники КВН «Одесские джентльмены»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок