«Закрыты чакры денег и счастья»: индус помог Аните Цой решить проблемы в личной жизни

Артистка призналась, что перестала из-за этой проблемы чувствовать вкус к жизни.

Певица Анита Цой поклонница восточной медицины, поэтому за сохранением красоты на шестом десятке обратилась к знакомому индусу. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Я познакомилась с замечательным человеком. Он индус, открывает чакры, мы с ним уже встречались не только на Мальдивах, но и в Дубае. Сейчас он готов приехать в РФ. Я же до последнего буду противницей серьезных операционных мер», — отметила Цой за кулисами Церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Индус помог Цой открыть денежные чакры и счастья. Именно застой в этих сферах жизни и мешал певице жить дальше, настолько, что в конце прошлого года знаменитость перестала слышать музыку, не понимала смысл песен.

«У меня было ощущение, что у меня закрыты чакры денег и счастья. У меня не было ощущения, что я чувствую счастье, ощущаю его максимально. Было даже к концу года ощущение, что я не слышу музыку, не могу понять. Пусть лучше чакры восстанавливает иголками и пусть обкалывает мне лицо. Это будет лучше пока», — подытожила певица.

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