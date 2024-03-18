Кастинг невест: сыну Аниты Цой не подошла девушка из-за низкого IQ

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 24 0

Сыну Аниты Цой Сергею не подошла девушка из-за низкого IQ

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Пока все попытки женить Сергея тщетны.

Российская певица корейского происхождения Анита Цой активно ищет жену своему единственному сыну Сергею. Подробнее о серьезном подходе к выбору сына артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

Цой ответственно выбирает достойную будущую невестку. Но пока все тщетно. Сергей, встречаясь с отобранными дамами, принимает решение. Но до сих пор молодые женщины были неподходящие, например, по уму.

«Мы встретились семьями, и сын ее увидел. Но как сказал мой сын: «Мам, прости. Она великолепная девушка, она замечательная, но немножко мне не подходит по IQ», — откровенно рассказала певица.

Пока единственному сыну не подошла ни одна из дам. Анита с мужем ищут порядочные семьи с подходящей невестой, а сын Сергей уже выбирает. Звезда обзвонила всех знакомых и друзей с разных уголков мира. И откликнувшиеся семьи, в свою очередь, присылают фото дочерей.

Анита уже признавалась, что сама состоит в браке не по любви, замуж ее выдали родители. Она отмечает, что это было отличное решение, так как с супругом Сергеем у нее гармония уже десятки лет. Теперь очередь взрослого сына Аниты выбрать себе жену раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж Аниты Цой познал изнанку ее звездной жизни.

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