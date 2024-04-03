Интересные направления: где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Россиянам посоветовали отдыхать в Турции и Египте на майских праздниках

Интересные направления: где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Туроператоры предлагают варианты как в пределах России, так и за границей.

Турция стала самым бюджетным заграничным направлением для россиян на майские праздники. Об этом управляющий директор известного туроператора Любовь Воронина рассказала изданию Lenta.ru.

По словам эксперта, в период российских майских праздников в Турции «не сезон», но погода уже комфортная для отдыха. При этом рассматривать можно не только пляжные курорты, но и городской Стамбул. Также в это время турецкие отельеры приглашают различных звезд с концертами и расширяют развлекательные программы.

Недорогим вариантом для отдыха в праздники может стать и Египет.

«Сейчас забронировать тур на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в период майских праздников и размещением „пять звезд“ на „все включено“ можно от 83 200 рублей в Турцию, от 124 500 рублей в Египет», — отметила Воронина.

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» Ксения Андрианкова также посоветовала россиянам рассмотреть несколько вариантов в пределах страны. Среди них: Калининград, Астрахань и Алтай.

Стоимость поездки в Калининград на одного человека начинается от 8,3 тысячи рублей без учена билетов на самолет или поезд. На тур в Астрахань потратить придется около 30 тысяч рублей (без учета авиабилетов), а на Алтай — 24 тысячи рублей (без авиабилетов). При этом поездка на Алтай весной обойдется почти в два раза дешевле, чем летом.

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