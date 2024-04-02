Подготовка к лету: в Санкт-Петербурге проходят технические разводки мостов

Парки и скверы Северной столицы закрыли на просушки.

В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к сезону навигации. Специалисты проверяют техническое состояние мостов. Этой ночью развели Володарский, Литейный, Дворцовый, Биржевой и Тучков мосты.

Посмотреть на красочное зрелище пришли сотни людей. Одновременно городские парки и сады закрывают на просушку. Коммунальщикам предстоит убрать прошлогоднюю листву. Ограждения и скамейки помоют, а при необходимости покрасят.

Апрель в Санкт-Петербурге начался с аномального тепла. Впрочем, продержалось оно недолго — сегодня в городе на десять градусов холоднее, чем вчера, в четверг ожидаются и вовсе минусовые температуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге начнет действовать курортный сбор по 100 рублей с человека за каждый день проживания в гостиницах или отелях города. С кого не будут взимать плату?