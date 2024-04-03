Семь погибших и два уголовных дела: кто виноват в ДТП на переезде в Ярославской области

Какие версии есть у следствия?

После ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, предварительно, к дежурству на переезде был допущен сотрудник, который не прошел обязательное обучение. Кроме того, согласно результатам экспертизы, он был пьян.

«Задержан монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду. Проведено медицинское освидетельствование задержанного, подтвердившее состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении СК РФ.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Смертельное ДТП произошло в районе Берендеево. Рейсовый автобус ПАЗ направлялся из Переславля-Залесского в Бектышево, когда оказался на железнодорожных путях. Там его буквально снес скорый пассажирский поезд сообщением Архангельск — Москва.

Глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что в результате ДТП погибли семь человек — водитель и шесть пассажиров автобуса.

По факту ДТП также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РЖД выплатит компенсации семьям погибших в ДТП в Ярославской области.