Дыра в голове: певец Ладислав Бубнар госпитализирован после драки с другом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 12 0

Чешский певец Ладислав Бубнар госпитализирован с ушибом и дырой в голове

Дыра в голове: певец Ладислав Бубнар госпитализирован после драки с другом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артист отказался инвестировать в убыточный бизнес товарища, за что и поплатился.

Певец и финалист популярного вокального шоу Ладислав Бубнар попал в больницу после того, как его избил товарищ из-за отказа поддерживать убыточный бизнес.

Представительница артиста Алиса в беседе с 5-tv.ru рассказала, что первого апреля ей пришло сообщение от Ладислава с призывом о помощи. Она приехала в студию и обнаружила окровавленного певца, после чего они вместе поехали в больницу.

Фото: 5-tv.ruФото: 5-tv.ru. Ладислав Бубнара получил ушиб мягкой ткани и дыру в голове

Известно, что пару месяцев назад к Ладиславу обратился товарищ с просьбой помочь открыть массажный салон. Артист помог ему арендовать помещение, а также нашел базу клиентов.

Спустя четыре месяца Бубнар не захотел продолжать инвестировать в убыточный бизнес и попросил друга брать деньги из уже заработанных средств.

В результате, со слов Алисы, товарищ разозлился и пришел к певцу в студию, где тот проводил занятие с учеником. Вызвав Ладислава в коридор, он толкнул певца и избил его тяжелым предметом.

После случившегося артист получил сильный ушиб, растяжение связок и дыру в голове. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глухонемую таксистку жестоко избили в Подмосковье.

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