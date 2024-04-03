Дыра в голове: певец Ладислав Бубнар госпитализирован после драки с другом
Чешский певец Ладислав Бубнар госпитализирован с ушибом и дырой в голове
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Артист отказался инвестировать в убыточный бизнес товарища, за что и поплатился.
Певец и финалист популярного вокального шоу Ладислав Бубнар попал в больницу после того, как его избил товарищ из-за отказа поддерживать убыточный бизнес.
Представительница артиста Алиса в беседе с 5-tv.ru рассказала, что первого апреля ей пришло сообщение от Ладислава с призывом о помощи. Она приехала в студию и обнаружила окровавленного певца, после чего они вместе поехали в больницу.
Фото: 5-tv.ru.
Известно, что пару месяцев назад к Ладиславу обратился товарищ с просьбой помочь открыть массажный салон. Артист помог ему арендовать помещение, а также нашел базу клиентов.
Спустя четыре месяца Бубнар не захотел продолжать инвестировать в убыточный бизнес и попросил друга брать деньги из уже заработанных средств.
В результате, со слов Алисы, товарищ разозлился и пришел к певцу в студию, где тот проводил занятие с учеником. Вызвав Ладислава в коридор, он толкнул певца и избил его тяжелым предметом.
После случившегося артист получил сильный ушиб, растяжение связок и дыру в голове. Пострадавший намерен написать заявление в полицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глухонемую таксистку жестоко избили в Подмосковье.
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