Путин: необходим мост, который свяжет Сахалин с материковой частью России

Президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости строительства моста, который связал бы Сахалин с материковой частью России. Об этом глава государства рассказал на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимарченко.

«Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал Путин.

Президент России провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи, рамках разговора обсуждалось социально-экономическое развитие региона.

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