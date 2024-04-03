Путин: необходим мост, который свяжет Сахалин с материковой частью России

Президент РФ провел встречу с губернатором региона Валерием Лимарченко.
Фото, видео: © РИА Новости / Артем Житенев; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости строительства моста, который связал бы Сахалин с материковой частью России. Об этом глава государства рассказал на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимарченко.
«Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал Путин.
Президент России провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи, рамках разговора обсуждалось социально-экономическое развитие региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине.
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