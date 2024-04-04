«Принято решение»: стала известна судьба последнего спектакля Ширвиндта

Театр до сих пор не может оправиться от утраты артистка.

Спектакль «Где мы?!», в котором играл свою последнюю роль народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, закрыт. Вместе с ним ушла и эпоха спектакля. Об этом рассказали NEWS.ru сотрудники Театра сатиры.

«Принято решение о закрытии спектакля. Потому что после Александра Анатольевича невозможно представить себе кого-либо в этой роли. Театр очень горюет», — отметили в учреждении.

Сотрудники театра до сих пор не могут прийти в себя после тяжелой утраты. Люди не могут представить театр без него, в учреждении все пропитано Ширвиндтом, и там будет всегда жить его дух.

«Ширвиндт и после смерти будет хранить театр и наших артистов так, как хранил при жизни, будучи для каждого из нас действительно заботливым отцом», — сообщили сотрудники.

О смерти актера Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Артист скончался в больнице в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Александр Ширвиндт не мог жить без театра, он продолжал занимать пост художественного руководителя Театра сатиры и выступать на сцене в свои почти 90 лет. В спектакле «Где мы?!» исполнял роль пожилого клоуна — не без иронии к себе. Но из-за проблем со здоровьем в последнее время пришлось сделать перерыв. В начале апреля Ширвиндт должен был вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москва простилась с Александром Ширвиндтом.