Собянин дал старт конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Финальный этап хакатона состоится в рамках молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» в конце июня.

Собянин дал старт конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве открылся прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это «самый масштабный в стране международный хакатон, в ходе которого разрабатываются новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса».

В этом году участникам состязания предложат решить 25 задач, подготовленных городом, бизнесом, а также властями двух российских регионов — администрацией Волгоградской области и правительством Камчатского края.

Победителям достанется приз в размере 1 млн рублей. Кроме того, они смогут внедрить собственные разработки. Командам, получившим «серебро» и «бронзу», достанется по 600 и 400 тыс. рублей, соответственно. Общий призовой фонд конкурса составляет 50 млн рублей.

Финальный этап хакатона состоится в рамках молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» в конце июня. Заявки на конкурс от ИТ-специалистов в возрасте от 18 лет принимаются до 5 июня на сайте проекта Агентства инноваций Москвы.

Как напомнил Сергей Собянин, хакатон проводится с 2019 года. «За 5 лет в нем приняло участие больше 30 тыс. человек, — написал мэр. — Конкурсанты разработали свыше 1,7 тыс. решений и создали больше 60 стартапов».

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске
19:47
«Стратегическое значение»: на Украине рассказали, каким будет лето на передовой
19:31
Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
19:15
«Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО
19:01
Дыра в голове: певец Ладислав Бубнар госпитализирован после драки с другом
18:47
Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок