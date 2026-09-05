Бояться, в лес не ходить: спасатели объяснили, как не потеряться во время тихой охоты

Спасатели рекомендуют распечатать карту для безопасной тихой охоты

Грибникам перед походом в лес рекомендуют заранее подготовить маршрут, сохранить карту местности в телефоне или взять ее с собой в распечатанном виде, а также сообщить близким о месте прогулки.

В ГКУ «Мособлпожспас» отметили, что в разгар грибного сезона спасатели чаще сталкиваются с ситуациями, когда любители «тихой охоты» теряются в лесу.

«Чтобы сделать поход в лес безопасным, необходимо сохранить в телефоне или распечатать карту местности района "тихой охоты". Не забудьте перед выходом взять заряженный телефон, а также запас воды, пищи и лекарств», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Специалисты напомнили, что в поисках лисичек, опят и маслят люди часто уходят далеко от знакомых троп, пробираются через буреломы и густой валежник. Из-за увлечения сбором грибов можно потерять счет времени и не заметить, как дорога обратно становится сложной.

Спасатели также посоветовали выбирать для лесной прогулки яркую закрытую непромокаемую одежду, надевать удобную закрытую обувь и плотный головной убор.

Перед походом необходимо предупредить родственников или друзей о предполагаемом маршруте. Если человек потерялся или оказался в опасности, следует сразу обращаться по номеру 112.

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