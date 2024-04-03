Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов и жилых домов в новых регионах России.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, сложной, но, безусловно, очень нужной людям работе — открываем учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске», — сказал российский лидер.

В Донецке открылся Республиканский перинатальный центр имени профессора Чайки, который оснащен передовым медоборудованием и рассчитан на 140 коек. Всего в нем десять отделений со штатом в 620 сотрудников.

«Новый перинатальный центр фактически формирует единую, как во всей стране, трехуровневую систему оказания медицинской помощи матери и новорожденному», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Кроме того, в Луганске завершилось восстановление Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Здание было разрушено из-за боевых действий, его фактически выстраивали заново. А в Мариуполе в эксплуатацию ввели целый жилой квартал из десяти многоквартирных жилых домов, общая площадь которых составила порядка 65 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки.