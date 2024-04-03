Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки

Президенту доложили о ситуации в Алтайском крае и Оренбургской области.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин заслушал доклады и дал необходимые поручения в связи с ситуацией с паводками в регионах страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Путину доложили о ситуации с паводками губернаторы Алтайского края и Оренбургской области Виктор Томенко и Денис Паслер. Наш лидер также поговорил по телефону с главой МЧС России Александром Куренковым.
«Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления», — сказал Песков.
В зоне подтопления в Алтайском крае находится порядка 500 домов. Спасатели снабжают всем необходимым жителей деревень, отрезанных от цивилизации. Из опасных районов продолжают эвакуировать людей.
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В некоторых районах Оренбургской области введен режим ЧС, хотя пик паводка еще не наступил. Там ограничено движение по 30 мостам. Известно также об эвакуации порядка 300 жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что весенний паводок заставл враспох Самарскую область.
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