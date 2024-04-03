Путин: в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более десяти тысяч объектов

Президент России Владимир Путин в видеоконференции на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах России заявил, что более чем на десяти тысячах объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы.

«За 2022–2023 годы завершены работы на более чем десяти тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более семи тысяч объектов восстановлены регионами-шефами», — отметил президент на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах РФ, которое провел в режиме ВКС.

Среди ключевых задач: к 2030 году вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов федерации на 2024–2026 годы.

Лидер России указал, что в стране ведется последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске.