Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке «Москино»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 0

Кинопарк произвел на сербского режиссера большое впечатление.

Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке «Москино»

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино» — самую большую площадку для натурных киносъемок. Кинопарк произвел на режиссера большое впечатление.

«Это очень импрессивно. Сейчас многие работают на хромакее, но я люблю, когда это в просторе, в этих пропорциях лучше мизансцену можно сделать. Это огромный проект. Можно сделать серьезный фильм. Очень профессионально сделано то, что я видел», — рассказал о своих впечатлениях Кустурица.

Кинопарк «Москино» находится в Новой Москве. Городские власти в кратчайшие сроки отстроили его на заброшенном пустыре. Сегодня здесь можно организовать съемки всемирного блокбастера. По словам Кустурицы, он уже обдумывает варианты организации съемок в кинопарке одной из своих будущих работ.

Как утверждает режиссер, возможно, именно здесь он снимет одну часть триптиха по произведениям русских классиков — Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского. Какую именно, Кустурица пока не раскрывает, однако режиссер обмолвился, что, возможно, «Питер будет в Москве».

«Москва менялась каждый год. Сейчас я поверить не могу, что вижу столько хороших вещей. Русская культура — это эволюция европейской тоже. Если будет отмена, так Европа будет здесь, не будет там», — заявил режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Путина с Кустурицей.

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