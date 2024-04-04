В «Яндексе» объяснили некорректный ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 0

«Яндекс» назвал ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя» единичным случаем

В «Яндексе» объяснили некорректный ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь», 2009 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Компания назвала этот случай единичным.

В компании «Яндекс» прокомментировали некорректный ответ голосового помощника «Алисы» о главной героине «Маши и медведя». В пресс-службе компании сообщили агентству РИА Новости, что это был единичный случай и заверили, что умная колонка так больше не отвечает.

«"Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос o семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», — сказали в компании.

Там также подчеркнули, что «Алиса» постоянно обучается и старается подбирать подходящие фразы для общения со своим владельцем. Информация, на которую искусственный интеллект (ИИ) ответить не может, берется из открытых источников.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что если спросить у голосового помощника «Алисы», почему главная героиня «Маши и Медведя» живет без родителей в лесу, то ИИ ответит, что это призрак убитой девочки и она мстит косолапому. На фоне этого она выразила беспокойство из-за бесконтрольного влияния на детей информационных технологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что омбудсмен высказалась о негативном влиянии ряда мультфильмов на детей.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
«Принято решение»: стала известна судьба последнего спектакля Ширвиндта
3:35
Значимые результаты есть: как развивается Донбасс после присоединения к России
3:23
В «Яндексе» объяснили некорректный ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»
3:11
Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака
2:53
Уставшую от сцены МакSим засняли в купальнике на яхте: куда сбежала певица

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок