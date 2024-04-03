«Изображают персонажей вакханалии»: омбудсмен о негативном влиянии ряда мультфильмов на детей

В качестве примера специалист привела ответ голосового помощника на один из вопросов о судьбе героини одного известного мультика.

Информационные технологии могут не только помогать людям, но и оказывать на их жизнь негативное влияние. Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, для подрастающего поколения есть угрозы, которые несет ложная информация в интернете, передает 78.ru.

Омбудсмен рассказала, что на вопрос голосовому помощнику «Алиса» о том, почему главная героиня мультфильма «Маша и Медведь» живет в лесу одна без родителей, искусственный интеллект ответил — это призрак убитой медведем девочки, который теперь его мучает.

Митянину такой ответ шокировал, он не показался ей смешным. Кроме того, омбудсмен раскритиковала и мультфильм «Скибиди Туалет» (Skibidi Toilet), в котором персонажи представлены некими сущностями в виде голов без тел, находящихся внутри движущихся унитазов.

«Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети семи-восьми лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии», — возмутилась Митянина, выступая перед депутатами городского парламента с ежегодным докладом.

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