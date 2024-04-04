Новые вызовы: на Камчатке прошли антитеррористические учения

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На Камчатке прошли антитеррористические учения

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Отряд спецназначения отражал атаку воздушных и морских беспилотников.

На Камчатке прошли антитеррористические учения. По легенде, на критическую и портовую инфраструктуру Петропавловска-Камчатского была совершена комбинированная атака с использованием воздушных и морских беспилотников. На перехват целей выдвинулись боевые вертолtты и корабли береговой охраны. А на земле условных террористов уже ждал отряд спецназначения.

Все условные нападавшие были нейтрализованы. А новая тактика борьбы с беспилотными аппаратами доказала свою эффективность. Наработки теперь будут внедрять при охране стратегически важных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что атомная подлодка «Казань» провела успешный пуск «Калибра» по учебной цели.

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