В Кремле объяснили решение по иностранным активам Danone

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Песков: передача активов Danone Росимуществу отменена из-за нецелесообразности

В Кремле объяснили решение по иностранным активам Danone

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Соответствующий указ прежде подписал президент Владимир Путин.

Передача во временное управление Росимущества иностранных активов Danone отменена в связи с нецелесообразностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — сказала он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что данное решение принято только в отношении определенной компании, на другие бизнес-процессы в России его распространять нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене передачи во временное управление Росимущества иностранных долей российской «дочке» компании Danone. Документ вносит изменения в предыдущий указ, опубликованный в июле 2023 года. Тогда Росимуществу были переданы акции АО «Данон Россия».

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