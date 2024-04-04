Герасимов: терроризм при теневых спонсорах остается глобальной угрозой мира

Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой для всего мира. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«Не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира», — сказал Герасимов во время своего выступления на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

Он также добавил, что это является вызовом для государств СНГ, которые обязаны особое внимание уделять обучению и оснащению своих вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе». Дипломат указала, что наказаны будут не только исполнители, но и организаторы.