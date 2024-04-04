«Зацепиться за неточности»: Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 0

Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе»

«Зацепиться за неточности»: Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Дипломат указала, что наказаны будут не только исполнители, но и организаторы.

Россия будет очень тщательно проводить расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Наказаны будут не только исполнители, но и организаторы бесчеловечного преступления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству ТАСС.

«Это нужно сделать тщательно, выверено, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — сказала дипломат.

Захарова заявила, что стиль теракта соответствует методам подконтрольной Западу Украине.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца жителей Украины и Европы.

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