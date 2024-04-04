Тело генерального директора Yamaha Music найдено в квартире в Москве

Уже известна предварительная причина смерти.

В Москве был найден мертвым 55-летний генеральный директор Yamaha Music Аоки Дзюн. Его тело было обнаружено в квартире в Дорогомиловском районе.

По имеющимся данным, два дня назад в полицию обратились знакомые бизнесмена. Их обеспокоило, что он уже несколько дней не выходит ни с кем на связь.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело японца в съемной квартире на Кутузовском проспекте. Предварительной причиной смерти считают острую сердечную недостаточность.

Стоит отметить, что покойный являлся членом попечительского совета московской консерватории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери.