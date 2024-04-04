Комика Руслана Белого* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

В реестр стендапер попал в сентябре 2023 года.

Комика Руслана Белого* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого* за нарушение закона об иноагентах.

«Признать Белого Руслана Викторовича виновным по части четыре статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размер 30 тысяч рублей», — приводится решение судьи.

Согласно материалам дела, стендапер не указал плашку иностранного агента в посте, опубликованном на платформе «Дзен» 12 сентября 2023 года. Следует отметить, что это первый иноагентский штраф Белого.

Известный выступлениями в жанре стендап комик Руслан Белый был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Прежде сообщалось, что он живет в другой стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к 8,4 годам колонии за фейки о Вооруженных силах России.

* — признан иноагентом в России

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