Экс-издателя «Медиазоны»* заочно приговорили к колонии по делу о фейках

Суд в Москве заочно приговорил Верзилова* к 8,4 годам колонии за фейки о ВС РФ
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции в РФ.
Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Он признан виновным по делу о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании армии России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и четыре месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Согласно приговору, Верзилову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Верзилова в РФ или его задержания на территории нашей страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову. Было решено передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.
* — признан иноагентом на территории России
- 2 апр
- «К большому огорчению Украины»: на Западе заявили об экономическом росте России
- 2 апр
- «Под нашим контролем»: Часов Яр в ДНР теряет для ВСУ стратегическое значение
- 2 апр
- Опубликованы первые кадры полета дрона ВС РФ в городе Часов Яр
- 2 апр
- Мощь «Тора»: как работают зенитчики на угледарском направлении
- 2 апр
- Артиллеристы боеприпасами «Краснополь» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 2 апр
- «Яркое подтверждение»: какой миф Россия развеяла в ходе спецоперации на Украине
- 2 апр
- Серия взрывов прогремела в Днепре
- 2 апр
- Патрушев: инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ
- 2 апр
- «Просто нашествие»: в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова
- 2 апр
- Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Читайте также
62%
-0.08 99.57
0.04
Нашли ошибку?