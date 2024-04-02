Экс-издателя «Медиазоны»* заочно приговорили к колонии по делу о фейках

Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции в РФ.

Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Он признан виновным по делу о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании армии России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и четыре месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Согласно приговору, Верзилову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Верзилова в РФ или его задержания на территории нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову. Было решено передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.

* — признан иноагентом на территории России