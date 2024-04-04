«Можем и будем»: Россия нарастит темпы производства отечественных товаров

Владимир Путин рассказал о планах на развитие отрасли в ближайшие шесть лет.

Россия будет сама производить необходимые товары, в том числе лекарственные препараты и транспортные средства. Об этом на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) заявил президент страны Владимир Путин.

«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ближайшие шесть лет станут для России временем форсированного индустриального развития. Это повлияет на дальнейшее укрепление экономики, что, в свою очередь, скажется на росте зарплат и общем благосостоянии граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин исключил переход экономики России на военные рельсы.