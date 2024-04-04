«Можем и будем»: Россия нарастит темпы производства отечественных товаров

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Путин: Россия станет производить больше отечественных товаров и лекарств

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владимир Путин рассказал о планах на развитие отрасли в ближайшие шесть лет.

Россия будет сама производить необходимые товары, в том числе лекарственные препараты и транспортные средства. Об этом на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) заявил президент страны Владимир Путин.

«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ближайшие шесть лет станут для России временем форсированного индустриального развития. Это повлияет на дальнейшее укрепление экономики, что, в свою очередь, скажется на росте зарплат и общем благосостоянии граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин исключил переход экономики России на военные рельсы.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
«Полезная информация»: Макрон сделал заявление о теракте в «Крокусе»
15:58
«Не мы загнали»: Лавров назвал патовой ситуацию на Украине
15:51
«В мире нет противодействия»: в Британии оценили возможности ракеты «Циркон»
15:46
«Вам пришел код»: россиянам назвали признаки разговора с телефонным мошенником
15:45
«Можем и будем»: Россия нарастит темпы производства отечественных товаров
15:33
ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок