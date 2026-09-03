Меню льгот: с 1 января на Дальнем Востоке будет действовать единый преференциальный режим

С 1 января на Дальнем Востоке будет действовать единый преференциальный режим

На Дальнем Востоке с 1 января 2027 года будет действовать единый преференциальный режим, который объединит для инвесторов все действующие меры поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система подобных режимов, отметил президент. Это территория опережающего развития (ТОР), свободный порт «Владивосток», специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. Данные инструменты позволили привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест в регионе.

«Мы запускаем беспрецедентную по масштабам по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года теперь уже на всем в Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим», — сказал Путин.

Идея режима состоит в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, а были тонко и эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону. Для инвестиционного проекта, в любой точке Дальнего Востока и Арктики, появится так называемое меню льгот.

При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта «Владивосток» действующие льготы сохранятся в полном объеме.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

С 1 по 4 сентября 2026 года Владивосток принимает XI Восточный экономический форум. Главная тема этого года — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (с прогнозным периодом до 2036 года) — повышению уровня и качества жизни местных жителей. Работа над стратегией ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В обновленной стратегии выделены пять ключевых направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий проживания на Дальнем Востоке и климатическая адаптация.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года (с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведется по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

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