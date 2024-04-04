Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Генпрокуратура: предприятия «Макфы» продолжают работать в штатном режиме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники получают зарплату, а продукция производится, несмотря на недавний арест активов.

Предприятия группы «Макфа» продолжают работать, сообщения о прекращении их функционирования не являются правдой. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

«Информация о том, что предприятия группы „Макфа“ приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», — сказал он.

Иванов напомнил, что бенефициары группы «Макфа» находятся в международном розыске, но компания продолжает работать штатно. Так, работники получают зарплату, социальные и налоговые обязательства выполняются, а продукция производится и реализуется.

И это несмотря на арест счетов и активов родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура России подала иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

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Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»

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