Путин выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов: главное

Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне. Наоборот, существует дефицит кадров. Об этом Владимир Путин говорил накануне, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

По словам президента, сейчас необходимо модернизировать производство и улучшать условия труда. Ключевым остается и вопрос зарплаты, ее должны выплачивать в полном объеме и своевременно. Контроль за соблюдением социальных гарантий государство будет ужесточать, и надеется в этом вопросе на помощь профсоюзов. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит тему.

Бывшее здание Благородного собрания. Колонный зал. После революции в 1918-м сюда впервые съехались профсоюзные делегаты со всех советских республик. С тех пор такие съезды стали ежегодными», — передает с места событий обозреватель Игорь Балдин.

Калининград, Самара, Хабаровск. География профсоюзов — вся Россия. Чтобы восстановиться в должности, получить положенное пособие или даже зарплату, люди нередко обращаются именно к ним.

«Ваше объединение входит в число ведущих институтов отечественного гражданского общества, выполняет ответственную миссию, защищает трудовые права сотрудников, компаний, предприятий, коллективов, целых отраслей производства», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Власть и профсоюзы — в постоянном диалоге. Владимир Путин поставил задачу: МРОТ через шесть лет должен быть не ниже 35 тысяч рублей. Это цифра, к которой пришли вместе.

«В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3% и составила 2,9%. В феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%. Критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, ОПК, сферу услуг», — отметил глава государства.

Профсоюзы участвуют и в госпрограммах. Например, в «Профессионалитете» и в национальных проектах.

«Мы продолжим укреплять связку всех уровней образования, налаживать их тесное партнерство с работодателями. Имею в виду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны», — добавил российский лидер.

В каждом регионе идет рутинная работа, цель которой — помогать простым людям. Семья Елены осталась без крова — ее дом пострадал от пожара. Решить вопрос с жильем помог заводской профсоюз.

«Помогали нам снимать жилье, оплачивать коммунальные услуги», — рассказала работница Таганрогского завода Елена Больсанова.

В Татарстане дефектологу из детского сада помогли восстановить трудовой стаж.

«Два года моего педагогического стажа не включили, так как мою должность переименовали в другую», — объяснила учитель-дефектолог Лилия Кабдулина.

Развивают профсоюзы и волонтерские программы. Поддерживают тех, кто сейчас с оружием в руках защищает Родину. В одной только Москве для фронта собрали 350 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе специальной военной операции. Хочу искренне поблагодарить всех за эту работу», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Профсоюз уже давно стал не просто организацией помощи рабочим, а настоящим связующим звеном с властью.

«Профсоюзные организации, особенно когда был период пандемии, проявили себя как именно стоящие на защите интересов медиков. Нужно было формировать правила — с профсоюзными организациями все это было при очень плотном совместном взаимодействии», — напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Почти все нацпроекты, заявленные в послании президента, это социальные программы. А значит, работы профсоюзам хватит на годы вперед.