Захарова заявила, что Шойгу говорил с Лекорню «достойно и по делу»

Дипломат прокомментировала слова Эмманюэля Макрона о якобы угрожающих заявлениях главы Минобороны РФ, сделанных им в ходе переговоров с французским коллегой.

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался на днях с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти переговоры в своем Telegram-канале.

Дипломат рассказала, что Шойгу общался «достойно и по делу». Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что якобы глава Минобороны РФ делал «угрожающие» заявления.

«Не „вычурно и угрожающе“, а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны Российской Федерации», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не будет церемониться со спонсорами киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о теракте в «Крокус Сити Холле», комментируя переговоры глав Минобороны Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню. Оказалось, что у Парижа есть «полезная информация» по инциденту.