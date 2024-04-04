«Полезная информация»: Макрон сделал заявление о теракте в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Макрон: у Франции есть «полезная информация» об организации теракта в «Крокусе»

«Полезная информация»: Макрон сделал заявление о теракте в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Что имел в виду президент Франции?

В распоряжении спецслужб Франции есть «полезная информация» об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — сказал Макрон, комментируя разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

Министры оборонных ведомств РФ и Франции провели телефонный разговор в ночь на 4 апреля. Инициатором диалога был Лекорню. Он попытался объяснить, что Запад никак не причастен к теракту в «Крокусе». Шойгу, в свою очередь, сообщил, что есть факты, подтверждающие украинский след, и дело еще не закрыто.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы 12 человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

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