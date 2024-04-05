Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком

Летящий светящейся объект заметили над городом Ахваз. Он находится в иранской провинции Хузестан, которая граничит с Ираком. Затем объект увидели уже и в самом Ираке. Видеоролик опубликовало агентство Jamaran.

«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — написали в сообщении.

До этого сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранская пресса, в свою очередь, сообщила, что целью авиаудара было иранское здание генконсульства и резиденции посла в столице Сирии. Сам посол Хосейн Акбари не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о планах Ирана нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов. Возможная атака станет ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии.