Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Что именно увидели очевидцы в воздушном пространстве?

Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком

Фото: www.globallookpress.com / N. Dautel

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Летящий светящейся объект заметили над городом Ахваз. Он находится в иранской провинции Хузестан, которая граничит с Ираком. Затем объект увидели уже и в самом Ираке. Видеоролик опубликовало агентство Jamaran.

«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — написали в сообщении.

До этого сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранская пресса, в свою очередь, сообщила, что целью авиаудара было иранское здание генконсульства и резиденции посла в столице Сирии. Сам посол Хосейн Акбари не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о планах Ирана нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов. Возможная атака станет ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

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Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком

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