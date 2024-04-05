Вреден для детей, животных и природы: чем опасен тающий весенний снег

Выпавшие осадки лучше не есть.

Грязный снег может лежать до середины, а порой и до конца весны, но это очень вредно для людей, животных и природы. Об этом рассказала профессиональный биолог Мария Комбарова изданию «Доктор Питер».

«Снег — это хороший сорбент. На него налипают всевозможные загрязнения, находящиеся в воздухе», — рассказала эксперт.

С помощью снега можно выяснить, насколько загрязнен воздух, если его отправляют на анализы. Например, в начале декабря 2023 осадки содержали от 0,2 до двух граммов загрязнений.

Это не очень много, но даже этого достаточно для того, чтобы понять, что только что выпавший снег лучше не есть. К концу же зимы показатель загрязнений увеличивается.

«Снежинки, падая на землю, собирают вредные частицы из воздуха, и доля загрязняющих веществ возрастает до 30 граммов, а тот снег, который копится на обочинах, содержит до 100 граммов грязи на один литр», — объяснила Комбарова.

Когда же снег начинает таять, то все вещества, насевшие на осадки, разносятся ветром. Они оседают на асфальте, машинах, стенах домов, окнах, шторах, подоконниках, одежде и на коже человека. Особенно сильно это ощущают аллергики.

Биолог отметила, что если дети или животные проглотят свежевыпавший снег, то вряд ли произойдет отравление. Однако на залежавшихся осадках часто живут болезнетворные кишечные палочки и грибы. Также там могут быть соли тяжелых металлов, которые очень токсичны.

Из-за грязного снега даже деревья и кустарники становятся ослабленными и чаще подвергаются вирусным и грибковым заболеваниям. Талые воды несут же вредные частицы в реки, озера и так далее.

«Важно, чтобы на экосистему рек не оказывалось лишнее давление — например, сливом недоочищенных хозяйственно-бытовых вод. Тогда при отсутствии дополнительной нагрузки микрофлора малых рек способна справиться с талым грязным снегом», — сказала эксперт.

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