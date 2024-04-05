«Катастрофический»: во Франции забили тревогу из-за дефицита бюджета

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 23 0

Евродепутат Дидье: госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

«Катастрофический»: во Франции забили тревогу из-за дефицита бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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В Европарламенте обратили внимание на рост госдолга страны.

Финансы Франции находятся в «катастрофическом» состоянии, пока государственный долг страны постепенно увеличивается. Об этом сообщил депутат Европейского парламента (ЕП) Жоффруа Дидье, направив заявление в Еврокомиссию. С текстом документа ознакомилось издание Lenta.ru.

По словам члена ЕП, с 2017 года Франция накопила дополнительно 900 миллиардов евро долга. Государственный дефицит страны достиг 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году, а в 2024-м задолженность Франции, как ожидается, вырастет до 57 миллиардов евро.

По мнению депутата, нынешняя ситуация может окончательно подорвать авторитет лидера государства Эммануэля Макрона и его правительства, заставив общественность сомневаться в их способности управлять страной.

Комитет по вопросам финансов Сената Франции и Министерство экономики, поделился Жоффруа Дидье, отметили, что если «дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он прогнозируется на уровне 5,7% и 5,9% ВВП». При этом официальная статистика составляла всего лишь 4,4% и 3,7%.

«Столкнувшись с этим катастрофическим управлением бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая несоответствие между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас рассматриваются: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявить небрежность или лицемерие при составлении своего последнего бюджета?» — призвал к ответу Дидье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции задумались об отмене церемонии открытия Олимпиады.

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