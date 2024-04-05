Российские войска получили новую партию бомбардировщиков Су-34

Сегодня стало известно, что в войска поступила первая в этом году партия бомбардировщиков Су-34. Как сообщили в «Ростехе», машины прошли наземные и летные испытания и были переданы военному ведомству в рамках исполнения гособоронзаказа.

Кроме того, наши войска пополнились и БМП третьего поколения. Как ранее сообщалось, эти боевые машины пехоты активно применяются в зоне СВО, и их уже прозвали грозой Bradley. Они способны поражать технику противника с первого выстрела.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как народы на тот момент самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР — обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что доброволец из Якутии отразил четыре атаки и уничтожил 27 боевиков ВСУ.