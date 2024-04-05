Пилотный проект: МФЦ начнут обслуживать россиян по биометрии
МФЦ в Ленинградской области введут обслуживание по биометрии до конца 2024 года
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru
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Нововведение станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта.
МФЦ Ленобласти смогут принимать посетителей без паспорта — нужны будут только данные биометрии. Запустить пилотный проект планируется до конца года.
В Минцифры рассказали «Известиям», что нововведение позволит получать услуги в многофункциональных центрах быстрее, проще и безопаснее. Для сбора данных биометрии потребуются отпечатки пальцев рук, трехмерная фотография, сетчатка глаза и образец голоса.
При этом новый способ обслуживания станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, каждый сможет выбрать удобный вариант.
Помимо Ленинградской тестирование планируется проводить в Челябинской и Липецкой областях.
Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить.
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