Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России

Президент России Владимир Путин на Совбезе поднял тему эффективности борьбы с организованной преступностью в стране. Заседание состоялось в пятницу, 5 апреля.

«В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности», — начал заседание президент.

Докладчиком на встрече стал глава МВД России Владимир Колокольцев.