Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 9 0

В ходе заседания выступил глава МВД.

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин на Совбезе поднял тему эффективности борьбы с организованной преступностью в стране. Заседание состоялось в пятницу, 5 апреля.

«В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности», — начал заседание президент.

Докладчиком на встрече стал глава МВД России Владимир Колокольцев.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.31
-0.22 100.07
0.66
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

13:18
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России
13:14
Песков: Путин свяжется с пережившим покушение Чибисом при первой возможности
13:10
«Зуб, который скоро выпадет»: чем грозят Зеленскому чистки в ближнем окружении
13:00
В МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций
12:58
«Катастрофический»: во Франции забили тревогу из-за дефицита бюджета
12:48
Из-под земли достали: военные РФ обнаружили спрятанный танк «Азова»* за пять миллионов долларов

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок