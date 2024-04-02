Путин на коллегии МВД потребовал уделить внимание общественному порядку и миграции

Президент России Владимир Путин назвал приоритетными направлениями работы правоохранителей обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции и борьбу с экстремизмом. Об этом он заявил на заседании коллеги МВД РФ.

«Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», — сказал Путин.

По его словам, именно уголовщина и нелегальная миграция являются причинами проявления экстремизма. Президент также отметил, что криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Документ предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение года.