Путин на коллегии МВД потребовал уделить внимание общественному порядку и миграции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 79 0

Президент отметил, что криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал приоритетными направлениями работы правоохранителей обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции и борьбу с экстремизмом. Об этом он заявил на заседании коллеги МВД РФ.

«Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», — сказал Путин.

По его словам, именно уголовщина и нелегальная миграция являются причинами проявления экстремизма. Президент также отметил, что криминальные сообщества часто имеют связи за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Документ предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение года.

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