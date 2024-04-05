Украина поставила условия российским спортсменам по участию в Олимпиаде

Киевские чиновники продолжают максимально политизировать мировой спорт.

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный выдвинул требования российским спортсменам, которые хотят участвовать в Олимпиаде в Париже. По данным издания Le Monde, те должны отказаться от Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России.

По мнению киевского чиновника, перед тем, как допустить россиян до участия в соревнованиях, необходимо не просто заставить их сделать выбор, но и зафиксировать отказ документально.

«Атлеты из обеих стран, России и Белоруссии, должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы ради участия в Олимпийских играх в Париже», — заявил Бедный.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Олимпийские игры в Париже должны состояться летом, церемония открытия назначена на 26 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чего ждать россиянам, решившим посетить Олимпиаду в Париже.