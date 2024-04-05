Тысячи людей в слезах: родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао возвращают в Китай

Через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу из Московского зоопарка.

Южная Корея находится на грани траура. Любимая всей страной панда Фу Бао, которая родилась в Сеуле, должна уезжать на свою историческую родину в Китай. В местный парк развлечений, где жил черно-белый медведь, со слезами пришли тысячи людей. Плакали, кажется, целыми семьями. Жители и власти настолько переживали о состоянии панды, что заставили всех надеть медицинские маски.

Кстати, через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу, которая родилась в Москве. Она тоже поедет в Китай по достижении четырехлетнего возраста, чтобы найти там свою любовь.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры, как панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки.