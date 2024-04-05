Тысячи людей в слезах: родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао возвращают в Китай
Родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао возвращают в Китай
Фото, видео: Reuters / Maxim Shemetov; 5-tv.ru
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Через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу из Московского зоопарка.
Южная Корея находится на грани траура. Любимая всей страной панда Фу Бао, которая родилась в Сеуле, должна уезжать на свою историческую родину в Китай. В местный парк развлечений, где жил черно-белый медведь, со слезами пришли тысячи людей. Плакали, кажется, целыми семьями. Жители и власти настолько переживали о состоянии панды, что заставили всех надеть медицинские маски.
Кстати, через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу, которая родилась в Москве. Она тоже поедет в Китай по достижении четырехлетнего возраста, чтобы найти там свою любовь.
Ранее 5-tv.ru показывал кадры, как панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки.
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