Тысячи людей в слезах: родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао возвращают в Китай

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Родившуюся в Южной Корее панду Фу Бао возвращают в Китай

Фото, видео: Reuters / Maxim Shemetov; 5-tv.ru

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Через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу из Московского зоопарка.

Южная Корея находится на грани траура. Любимая всей страной панда Фу Бао, которая родилась в Сеуле, должна уезжать на свою историческую родину в Китай. В местный парк развлечений, где жил черно-белый медведь, со слезами пришли тысячи людей. Плакали, кажется, целыми семьями. Жители и власти настолько переживали о состоянии панды, что заставили всех надеть медицинские маски.

Кстати, через несколько лет та судьба ждет и панду Катюшу, которая родилась в Москве. Она тоже поедет в Китай по достижении четырехлетнего возраста, чтобы найти там свою любовь.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры, как панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки.

 

 

 

 

 

 

 

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