Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
На месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности республики.
Беспилотник ударил по воинской части, находящейся в шести километрах от границы с Украиной.
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Это не первая атака на военные объекты республики. В марте неизвестные подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части в Тирасполе. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье «Диверсия».
По данным ведомства, на месте подрыва были обнаружены детали беспилотника: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как власти Молдавии прокомментировали мартовскую атаку на воинскую часть в Приднестровье.
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