Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 77 0

На месте работает следственно-оперативная группа.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности республики.

Беспилотник ударил по воинской части, находящейся в шести километрах от границы с Украиной.

«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Это не первая атака на военные объекты республики. В марте неизвестные подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части в Тирасполе. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье «Диверсия».

По данным ведомства, на месте подрыва были обнаружены детали беспилотника: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как власти Молдавии прокомментировали мартовскую атаку на воинскую часть в Приднестровье.

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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

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