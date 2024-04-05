Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Административный округ обзаведется также новыми медицинскими учреждениями, например, в районе Некрасовка развернуто строительство детско-взрослую поликлиники на 750 посещений.

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы по программе реновации с 2017 года возвели 44 новостройки с 12 тыс. квартир, сообщает 5 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Помимо этого, уже готово и передано под заселение свыше 12 тыс. квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках. Всего в ЮВАО переселят больше 164 тыс. москвичей из 818 домов», — написал он.

Также градоначальник сообщил, что в районе Печатники идут подготовительные работы по возведению культурно-спортивного центра на 1 тысяч посетителей.

Расширение инфраструктуры в ближайшее время ожидается в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино, где построят три детских сада — на 175, 300 и 225 воспитанников соответственно.

Как отметил Собянин, в ЮВАО происходит активное расширение образовательного кластера.

«В Южнопортовом [районе] появится образовательный комплекс с блоком начальных классов на 400 учеников и детсадом на 150 малышей. В Рязанском построят школу на 1250 мест с масштабным физкультурным комплексом», ― заявил мэр.

Административный округ обзаведется также новыми медицинскими учреждениями, например, в районе Некрасовка развернуто строительство детско-взрослую поликлиники на 750 посещений.

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